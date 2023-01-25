Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs yakalandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Talas ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinildi. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.B.’yi yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 41 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, S.B. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.