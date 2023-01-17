Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, temin ettiği uyuşturucu maddeleri piyasaya süreceği tespit edilen zehir taciri 1 kişi yakalandı.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, temin ettiği uyuşturucu maddeleri piyasaya süreceği tespit edilen zehir taciri 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortak olarak istihbari çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Ü.K.’nin şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeleri piyasaya süreceği bilgisi elde edildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpek unsuru ile Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 10 adet uyarıcı madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 23 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 adet mermi ve 1 adet pala bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, Ü.K. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.