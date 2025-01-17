Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, narkotik arama köpeği Eta ile bir araçta yapılan aramada 432 adet narkotik hap ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda durdurulan araçta narkotik arama köpeği Eta ile yapılan aramada 432 adet narkotik hap bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, araçta bulunan F.G. (25) gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.