Bursa’da kimyasal kirlenme sebebiyle ’kara dere’ ismini alan Panayır Deresi, adeta zehir akmasına rağmen Bursa ovasını suluyor. Simsiyah akan dereden çekilen su ile tarım yapılmasının, milyonlarca kişinin sağlığını tehlikeye atacağı belirtiliyor.

Kaynağını Uludağ’dan alan ve Marmara Denizi’ne dökülen Panayır Deresi, pırıl pırıl doğduğu Uludağ’dan Marmara’ya ulaşana kadar adeta katrana dönüyor. Geçtiği güzergah boyunca çok sayıda fabrikanın kimyasal ve boya atıklarıyla kirlenen Panayır Deresinin suyu Bursa ovasını suluyor. Uzmanlara göre, simsiyah suyla tarımsal sulama yapılması milyonlarca kişinin sağlığını tehlikeye atıyor.

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında vatandaşların şikayeti ve uzmanların incelemesi sonrası gündeme gelen Samanlı Deresi’nin kızıla boyanmış görüntüsü, Cumhurbaşkanlığı’na kadar taşınmıştı. Bu kez de yine kaynağını Uludağ’dan alan ve kilometrelerce yol haritası çizen Panayır Deresi simsiyah akmasıyla dikkat çekerken, zehir saçan dereden su çekilerek, tarım yapıldığı iddia edildi. Milyonlarca insanın sağlığını tehlikeye atan kirli suyla tarım yapılmaması için yetkililerden yardım bekleyen vatandaşlar, arazi sulayan tarla sahiplerinin de incelemesini istedi.

Çevreciler, söz konusu suyla tarım alanlarının sulanmasının besin zincirine de zarar verebileceğini belirtti.