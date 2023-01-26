Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de üç meslektaşlarının “işlerini ihmal ettikleri” gerekçesiyle işten çıkarılmasına tepki gösteren temizlik işçilerinin Salı günü başlattıkları grev sürüyor. “Cistoca" isimli temizlik şirketinin bine yakın çalışanı, haksız yere işten çıkarıldıklarını savundukları meslektaşlarının geri alınmaması ve maaşlarına zam yapılmaması halinde işe geri dönmeyeceklerini belirtti. Temizlik personelinin iş bırakması nedeniyle başkent sokakları da çöp yığınlarıyla doldu. Sokaklardaki konteynerlerin dolduğu, çöp torbalarının yola ve kaldırımlara taştığı görüldü.

Öte yandan üç personelin plastik atıklar ile diğer atıkları aynı kamyona boşalttıkları anların görüntüleri çekilmiş, videonun sosyal medyada yayılmasının ardından işlerine son verilmişti.