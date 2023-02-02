Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, Bülent Ecevit Üniversitesi’ne terörle mücadelede yararlananlar ve eski hükümlü olarak sürekli işçi alınacağını duyurdu.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, Bülent Ecevit Üniversitesi’ne terörle mücadelede yararlananlar ve eski hükümlü olarak sürekli işçi alınacağını duyurdu.

İl Müdürü Okan Şentürk, iş başvurusunda bulunacakların 35 yaşından gün almamış olması ve 06.02.2005 ile 31.01.1989 tarihi arasında doğanlar başvuru yapabileceklerini belirterek, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve eski hükümlü terörler mücadele çerçevesinde 13 işçi alınacak. Müracaatlar 13 Ocak’ta başladı. 6 Şubat’ta sona erecek. 10 tane temizlik işçisi 3 tane beden işçisi olmak üzere 13 kişi alınacak. Başvuru yapmak isteyenler, alı 177 ve internet sitesi üzerinden başvuru yağabilecek. Orta öğretim, lisans, ön lisans eğitim durumları ve branşlardaki KPSS durumlarına göre de sözleşmeli 100 kişi, Bülent Ecevit Üniversitesine elaman alımı, güvenlik, temizlik, büro elemanı, şoför olarak da alınmaktadır. Bunlarda tekrar Bülent Ecevit Üniversitesi ile yürütülmektedir. Eski hükümlü olarak da 13 kişi alınacaktır” dedi.