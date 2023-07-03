Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (ZBEÜSEM) düzenlediği Çocuk Üniversitesi 2023 yaz dönemi programı bugün başladı.

ZBEÜSEM Çocuk Üniversitesi 2023 yaz dönemi programının açılış töreni bugün Tahir Karauğuz Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Açılış törenine ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Aydın, Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Ustaoğlu, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emel Kesim, akademik-idari personel ile çocuklar ve aileleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, evrensel standartlar çerçevesinde sanat, spor ve teknolojiye önem veren üniversitenin gençlerin yenilikçi, kendini rahat ifade edebilen, demokratik ve üretken bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan bir misyona sahip olduğunu ifade etti. ZBEÜSEM Çocuk Üniversitesinin çocukların bireysel farklılıklarını desteklediğine ve meslekleri erken yaşta tanımalarına imkân sağladığına değinen Özölçer, programa katılan öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Özölçer’in konuşmasının ardından modüllerde görev alan öğretim elemanları bir hafta boyunca programda neler yapacaklarını minik öğrencilerle paylaştı. Yaklaşık bir saat süren açılış töreni, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. 5., 6., 7. ve 8. sınıflar için düzenlenen ve Atomun Merkezine Seyahat, Kimyayı Deneylerle Öğreniyorum, Robot Yapıyorum, Geleneksel Türk Okçuluğunu Öğreniyorum, İtalyanca Öğreniyorum, Sunucu Oluyorum modüllerinin yer aldığı ZBEÜSEM Çocuk Üniversitesi 2023 yaz dönemi programı bir hafta boyunca devam edecek.