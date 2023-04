Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin başarılarıyla göz dolduran teknoloji takımları otonom araç yarışmalarında da birbirlerine rakip olacak. TEKNOFEST yarışmasına katılacak olan OVAT ve İSA REVO takımları araçlarının performanslarıyla birincilik elde etmek için hem diğer rakipleriyle hem de birbirleriyle yarışacak.

TEKNOFEST tarafından bu yıl düzenlenecek olan Robotaksi binek araç yarışmasına katılacak olan teknoloji takımları son hazırlıklarını tamamlayarak finalde boy gösterecek. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin teknoloji takımları olan ZBEÜ OVAT ve İSA REVO takımları da finalde hem diğer rakipleriyle hem de birbirleriyle yarışacak.

Daha önceki yarışmalarda üçüncülük elde ettiklerini anlatan ZBEÜ-OVAT Takımı kaptanı ZBEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Taha Yıldız, bu yıl ki yarışmada birinciliği hedeflediklerini söyledi. Tasarladıkları araç hakkında da bilgiler veren Yıldız, şöyle dedi:

"Takımımız on altı kişiden oluşmaktadır. TEKNOFEST Robotaksi binek otonom araç yarışmasına katılıyoruz. Amacımız sürücüsüz bir araçta parkuru takip etmesi, şeritleri tabelaları takip ederek sürücüsüz parkuru tamamlaması. On altı kişi bulunmakta. Yazılım, mekanik ve elektronik üç ana birimi ayırdık. Bir de sponsorluk ve basın yayın ekibimiz var. 2020 yılında TEKNOFEST Robotaksi binek otonom araç yarışması üçüncüsü olduk. Aynı zamanda en iyi takım ruh ödülü aldık. 2022 yılında da üçüncü olduk ve aynı zamanda en iyi takım ruhu ödülünü aldık. Bu yıl TEKNOFEST 2023 Robot Yarışması’nda parkuru geçen seneye göre biraz daha farklı. Her sene parkurumuz daha da zorlaşıyor. Yani yarışmamız zorlaşarak devam ediyor. Bu sene de hedefimiz birincilik. Aracımız iki tane DC motordan oluşmakta. Ön motor sürücüsü olduğu için kendi başına hareket etmekte. Arka motorda bir tane itki motorumuz var. Aracımız tamamen elektrikli. ZED kamera, mesafe sensörü, ona çeşitli baz sensörler daha var. Otonom olarak sürüşüne devam edebilmesi için. Bundan sonraki hedeflerimiz takımımızın devamını sağlayıp üniversitemize başarılarımızın devamını getirmek. Rektör hocamız ve dekanlığa aynı zamanda bize sundukları destekleri için çok teşekkür ediyoruz."

Üniversitenin bir diğer teknoloji takımı olan İSA REVO’nun takım kaptanı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Arif Tarakçı, tasarladıkları araçla İSA-REVO 67 isimli araçla bu yıl ilk kez robotaksi otonom binek araç yarışmasına katılacaklarını anlattı. Tarakçı, şöyle dedi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde elektrik elektronik mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisiyim. İSA-REVO takımının takım kaptanlığını yürütüyorum. Bu sene takım olarak Robotaksi Otonom araç yarışmasına katılıyoruz. Takımımız on kişiden oluşmakta. Üç ana birime ayırdık takımımız. Elektrik, yazılım ve mekanik olarak. Çeşitli görevler aldık ve bu sene ilk defa katıldığımız Robotaksi Otonom Binek araç yarışmasında bu aracı ortaya çıkardık. Finale gidiyoruz. İki adet rapor aşamasından geçtik. ÖTR puanımız 86, KTR puanımız da 74.5’tu. Test videosu yüklememiz gerekiyordu. Test videosunu sonuçlara çıkardı. Onu da başarıyla geçtik. İzmit’te pistte yarışıyor olacağız. Hedefimiz aracımızı geliştirip otonom olarak daha iyi bir şekilde hareket etmesini sağlamak, atölyemizi geliştirmek, takımımızı geliştirmek ve çeşitli yarışmalarda yine aynı şekilde başarı elde etmek."