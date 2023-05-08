ZBEÜ Eczacılık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Burcu Timur’un dahil olduğu proje, ‘Patentle Türkiye’ Üniversiteler Patent Yarışması’nda 3’üncülük ödülü kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Burcu Timur, doktora tez danışmanı Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Şafak Teskin ve Arş. Gör. Dr. Duygu Yılmaz Usta, Sanayi Bakanlığının himayelerinden düzenlenen ‘Patentle Türkiye’ 3. Üniversiteler Patent Yarışması’nda ‘Meme Kanseri Tedavisinde Kullanılabilecek Orta Zincirli Mono ve Digliserit Karışımları ile Hazırlanan Eksemestan Yüklü Kendiliğinden Nanoemülsifiye İlaç Taşıyıcı Sistem (SNEDDS) Formülasyonu’ buluşuyla üçüncülük ödülü kazandı.