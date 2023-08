Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Pakistan Pencap Üniversitesi arasında yapılan iş birliği meyvelerini vermeye başladı.

Pakistan’ın Pencap Üniversitesi Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Salman Tarıq, geçen yıl Şubat ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini ziyaret etmişti. ZBEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Zeydan’la yaptığı görüşme sonucunda, hava kirliliğinin uzaktan algılama ile izlenmesi ve atmosferik aerosollerin belirlenmesi gibi konularda ikili iş birliği yapılması kararlaştırılmıştı.

Yapılan ortak çalışmalar sonucunda, “Air pollution trends measured from MODIS and TROPOMI: AOD and CO over Pakistan” başlıklı makale Journal of Atmospheric Chemistry dergisinde, “Investigating the long-term trends in aerosol optical depth and its association with meteorological parameters and enhanced vegetation index over Turkey” başlıklı makale Environmental Science and Pollution Research dergisinde ve “Impact of land use/land cover (LULC) changes on latent/sensible heat flux and precipitation over Türkiye” başlıklı makale de Theoretical and Applied Climatology dergisinde yayımlandı.

Doç. Dr. Özgür Zeydan, Dr. Salman Tarıq’ın grubuyla ortak çalışmalarının gelecekte de devam edeceğini belirtti.