Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu 1-13 Mayıs tarihleri arasında Erasmus+ KA 171 projesi kapsamında akademik temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan 3 Üniversite ve 1 araştırma merkezini ziyaret etti.

Shenyang şehrinde yapılan ziyaretin ilk bölümünde Northeastern Üniversitesinde bir dizi görüşmelerde bulunuldu. Seminer dersi ve ikili görüşmelerin ardından araştırma altyapıları incelenerek işbirliği olanakları masaya yatırıldı. Görüşmeler ile birlikte özellikle Maden Mühendisliği ve Geomatik Mühendisliği bölümleri ile etkin iş birliklerinin temelleri atılmış oldu.

Pekin şehrinde yapılan ziyaretin ikinci bölümünde madencilik alanında prestijli üniversitelerden olan China University of Mining and Technology Beijing (CUMTB) ve University of Science and Technology Beijing (USTB) görüşmeler yapıldı. Görüşmeler sonrasında her iki üniversitede ZBEÜ’nün tanıtımını yapan Prof. Dr. Karasu, seminer dersi verdi.

Ziyaretin son bölümünde ise Beijing General Research Institute of Mining & Metallurgy (BGRIMM) ziyaret edildi.

Uluslararası işbirliklerinin temelleri atıldı

Ziyaret süresince işbirliği potansiyelinin olduğu fakülte ve bölümlerde görüşmeler yapılarak uluslararası işbirliklerinin temelleri atılırken, diğer yandan kurumsal düzeyde ikili işbirliklerinin başlatılması için girişimlerde bulunuldu. Bu kapsamda Prof. Dr. Karasu tarafından China University of Mining and Technology Beijing (CUMTB), University of Science and Technology Beijing (USTB) ve Beijing General Research Institute of Mining & Metallurgy (BGRIMM) ile ikili işbirliği anlaşmalarının imzalanma aşamasında olduğu açıklandı.

Ayrıca Shenyang Northeastern Üniversitesi Maden ve Geomatik Mühendisliği ile ZBEÜ ilgili bölümleri arasında akademik işbirliklerinin başlatılması amacıyla çevrimiçi toplantılar planlandı.