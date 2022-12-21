Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, hastaneye ve üniversitenin diğer birimlerine bağışta bulunan hayırseverler için kurduğu onur köşesinin açılışını gerçekleştirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, hastaneye ve üniversitenin diğer birimlerine bağışta bulunan hayırseverler için kurduğu onur köşesinin açılışını gerçekleştirdi.

İbn-i Sina kampüsünde yer alan hastanenin başhekimlik katında kurulan onur köşesi açılış törenine Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, hayırsever bağışçılar ve hastane personeli katıldı.

Açılış vesilesiyle bir araya gelen 20 bağışçı, kendileri için önceden hazırlanan isim levhalarını alkışlar arasında onur duvarına yerleştirdi.

‘Bağışçılar Bizim İçin Çok Değerli’

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin bağışçılara teşekkür ederek sözlerine başladı. Bağışçıların her ihtiyaç duyulduğunda destek sunduğuna dikkat çeken Pişkin, bunun hem kendileri hem de hastalar için büyük anlam taşıdığını dile getirdi. Bağışçıların yardımsever davranışlarına anlamlı ve kalıcı bir şeyle yanıt vermek istediklerini söyleyen Özcan Pişkin, bunun üzerine onur köşesi oluşturmaya karar verdiklerini ifade etti. Rektör Özölçer’e de teşekkür eden Pişkin, “Rektörümüz sıklıkla hastanemize teşrif ederek hem birimin hem de kampüsün eksikliklerini tespit için bizlerle diyaloglarını sürdürmekte, hastanenin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara da hız kazandırmaktadır. Hastalarla da bir araya gelen Rektörümüz, onların talep ve şikayetlerini dinleyerek sağlık durumları üzerine konuşmaktadır. Kendilerine ilgi ve desteklerinden ötürü sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

‘Yardımseverliğiniz Örnek Niteliği Taşıyor’

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, hayırsever bağışçıların hastanenin kurulduğundan bu yana önemli desteklerde bulunduğunu hatırlatarak, insanlar için fayda sağlamak adına gösterdikleri davranışın herkes için örnek niteliği taşıdığını dile getirdi. Hastanedeki sağlık hizmetini geliştirmek ve daha çok insana, daha iyi hizmet verebilmek adına yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Rektör Özölçer, “Bizim bu çabamıza sizlerin sunduğu destekler büyük önem taşıyor. Bu yüzden siz hayırsever dostlarıma hastanemiz, hastalarımız ve şahsım adına en kalbi teşekkürlerimi arz ederim” diye konuştu.

Onur köşesinin kurulmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Özölçer, hayırseverlerin yaptığı bağışların karşılığında hiçbir şey beklemediğini, ancak yapılan iyiliklere bir nebze de olsa yanıt vermek istediklerini, böylesi bir köşenin de örnek olması adına önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Törenin ardından hastane girişindeki stantta sergilenen ve satışından elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verildiği üniversitenin logolu ürünlerinden satın alan bağışçılar, bu sayede öğrencilere de destek sağlamış oldu.