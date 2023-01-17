TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmalarına başvuran Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 8 teknoloji takımı, 10 kategoride ilk aşama olan ön değerlendirmeyi başarıyla geçti.

TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmalarına başvuran Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 8 teknoloji takımı, 10 kategoride ilk aşama olan ön değerlendirmeyi başarıyla geçti.

Geçen hafta açıklanan ön değerlendirme sonuçlarına göre ZBEÜ’nün ilk aşamada başarı yakalayan teknoloji takımları Soulfly, Zbeü Ovat, Sirius, Grizu-263, Thorny Skate Technology, Spatium, B-Dispate ve İsa Revo/İsa Zbeun oldu. Teknofest 2023’e başvurulan ve başarı sağlanan alanlar ise otonom araç, havacılık ve uzay, roket, uzay, yapay zeka, tarım ve insansız hava aracı olarak açıklandı.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusundaki ilgilerini arttırmayı ve yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan TEKNOFEST’in ön değerlendirmesinden başarıyla geçen takımlar, ikinci aşama için hazırlıklarına hız kazandırdı. Geçen yıl ülke ve dünya çapında birincilik, ikincilik ve üçüncülük başarısı elde eden üniversitenin teknoloji takımları, bu yıl da aynı başarıyı hedeflediklerini bildirdi.

ZBEÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan ve öğrencilerin aktif şekilde faaliyet gösterdiği 14 teknoloji takımı bulunuyor.