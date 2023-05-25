Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Bengisu Kaya Özgül’ün yürütücülüğünü üstlendiği proje, TÜBİTAK 2237-A desteği almaya hak kazandı.

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı “Deprem Özel Çağrısı” çerçevesinde “Depremin Ardından Birlikte İyileşelim: Sınıf Öğretmenlerine ve Sınıf Öğretmeni Adaylarına Dil, Teknoloji ve Rehberlik Odaklı Etkinlik Geliştirme Eğitimi” başlıklı proje, TÜBİTAK 2237 kapsamında desteklenecek. Proje çerçevesinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilkokul düzeyindeki öğrencilerin eğitiminde yararlanmak üzere, lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan sınıf öğretmenlerine ve sınıf öğretmeni adaylarına dil, teknoloji ve rehberlik odaklı etkinlik geliştirme eğitimi verilmesi hedefleniyor. Projenin, çevrimiçi etkinlik olarak yapılması planlanıyor.

Yürütücülüğünü Arş. Gör. Dr. Bengisu Kaya Özgül’ün üstlendiği projede; Prof. Dr. Seyit Ateş (Gazi Üniversitesi), Doç. Dr. Ayşegül Bayraktar (Ankara Üniversitesi) Doç. Dr. Burak Delican (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi), Doç. Dr. Okan Bilgin (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi) Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Çağla Karademir (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Çetinkaya Özdemir (Kafkas Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Akçıl (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi), Öğr. Gör. Emre Özgül (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi) eğitim verecek.

4-6 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan proje etkinliğinin başvuruları 1-16 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak.