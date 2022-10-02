Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Yaşlılar Günü’nde dolayısıyla palyatif bakım etkinliği düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Yaşlılar Günü’nde dolayısıyla palyatif bakım etkinliği düzenlendi.

Tıp Fakültemiz Şebnem Kargı Konferans Salonu’ndaki programda, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin, Türk Yoğun Bakım Derneği Palyatif Bakım ve Evde Bakım Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Dilek Memiş ve akademik-idari personel yer aldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Özölçer, yaşlıların değerinin bir kez daha hatırlanmasını sağlayan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde, Türk Yoğun Bakım Derneği tarafından ZBEÜ’de düzenlenen bu program sayesinde yaşlılar için yoğun bakımların öneminin bir kez daha ortaya koyulduğunu vurguladı. Rektör Özölçer, özellikle Covid-19 süreciyle birlikte, yoğun bakım üniteleri ve palyatif bakım servislerinin hayati öneminin gözler önüne serildiğini belirtti.

Çalışanların, öğrencilerin ve hastaların memnuniyetine önem veren üniversitede yapılan bu etkinliğin toplum sağlığına önemli katkılar sunacağına inandığını ifade eden Rektör İsmail Hakkı Özölçer, toplantının düzenlenmesinde katkıları olan Türk Yoğun Bakım Derneği Palyatif Bakım ve Evde Bakım çalışma grubu başta olmak üzere, emeği geçen tüm akademik ve idari personele ve katılımcılara teşekkür etti.