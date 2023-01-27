TÜBİTAK 4008 Özel öğrencilere yönelik kapsayıcı toplum uygulamaları destekleme programı çerçevesinde hayata geçirilen “Özel Eğitim Öğretmen Adaylarıyla Bilim Yaşıyoruz, Bilimsel Düşünmeyi Öğreniyoruz!” projesinin açılışı yapıldı.

TÜBİTAK 4008 Özel öğrencilere yönelik kapsayıcı toplum uygulamaları destekleme programı çerçevesinde hayata geçirilen “Özel Eğitim Öğretmen Adaylarıyla Bilim Yaşıyoruz, Bilimsel Düşünmeyi Öğreniyoruz!” projesinin açılışı yapıldı.

Tahir Karauğuz Konferans Salonundaki açılışa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, akademik- idari personel ve çeşitli üniversitelerden Özel Eğitim Bölümlerinin 3. veya 4. sınıfına devam eden öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı Kutoğlu’nun yaptığı açılış konuşmasının ardından bir sunum gerçekleştiren Proje Yürütücüsü Ereğli Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Necla Işıkdoğan Uğurlu, projenin yüzlerce başvuru arasından yüksek puanla kabul edilmesinin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

“Özel çocuklar zorluk yaşıyor”

Çocukların olgunlaşmayla beraber yaşadıkları çevre ve dünyaya ilişkin bilgilerinin de geliştiği belirten Uğurlu, özel çocuklarda bu sürecin sahip oldukları sınırlılıklardan dolayı daha yavaş ilerlediğini, gözlem, deneyim ve bilgi alışverişinde bazı zorluklar yaşadıklarını kaydetti. Uğurlu, gerçekleştirdikleri bu proje ile özel eğitim öğretmen adaylarına ilimİ düşünmeyi öğretmek ve özel öğrencilerin ihtiyaç duyduğu; kendilerini tanıma, çevre bilinci ve canlıları benimseme konularında bilgi edinmelerini hedeflediklerini vurguladı.

Sekiz aylık araştırma ve raporlaştırma sürecinin sonunda hazırlanan projenin, grup çalışmaları, yansıtıcı düşünme ürünleri ve gözlem gibi faaliyetler ile tamamlanması planlanıyor. Bugün başlayan etkinlik 3 gün sürecek.