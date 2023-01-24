Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda, okulların mutfak ve yemekhanelerinde çalışan personele hijyen eğitimi verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda, okulların mutfak ve yemekhanelerinde çalışan personele hijyen eğitimi verdi.

Çeşitli okul personelinin katıldığı eğitim Zonguldak Öğretmen Evi’nde verildi. İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Kürşad Ünver’in açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Esra Bostancı Selbeş, hijyen konusuyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Eğitimdeki sunumda gıda güvenliği, gıda güvenliğinde tehlike ve riskler, hijyen ve sanitasyon, gıda zehirlenmelerinin temel sebepleri gibi konular hakkında bilgiler aktaran Selbeş, ayrıca gıda işletmelerinde gıda güvenliğini sağlamak için alınabilecek diğer tedbirlerden de söz etti. Eğitimde ele alınan diğer konular ise personel hijyeni, su hijyeni, ekipman ve çalışma alanı hijyeni, yiyeceğin sağlıklı muhafazası ile ilgili toplumca doğru bilinen yanlışlar oldu.

Eğitim yaklaşık iki saat sürdü.