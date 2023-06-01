Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Kitap Topluluğu öğrencilerinin "Bir Kitap Bir İnsan 2"kampanyasında toplanan kitaplar Beycuma’da bulunan iki okula bağışlandı.

ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yücel Namal’ın danışmanlığında, Karaelmas Kitap Topluluğu öğrencileri tarafından yürütülen Bir Kitap Bir İnsan 2 kampanyasında toplanan kitaplar bugün iki okulun öğrencileriyle buluştu. Bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyanın Beycuma’daki etkinliğine Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş, Topluluk Başkanı Doç. Dr. Yücel Namal ve öğrenciler katıldı.

İlk olarak Zonguldak Beycuma Şehit Öğretmen Hamza Halit Sülün İlkokulu’nda, ardından ise Zonguldak Merkez Beycuma Şehit Onbaşı Rıfat Köktürk Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlik ile toplanan 1500 kitap okullara teslim edildi. Kampanyayı organize eden Topluluk Başkanı Doç. Dr. Yücel Namal’ı ve topluluk öğrencilerini tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, bu güzel etkinlik için kendilerine teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Rektörümüz Özölçer, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.