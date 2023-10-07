ZBEÜ’den 7 akademisyen, dünya çapında yüksek prestije sahip 2023 Elsevier BV metriklerine göre “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” arasında yer aldı.

Stanford Üniversitesinin her sene yayınladığı ve nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı, yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütleri kullanan 2023 Elsevier BV metrikleri, “yıllık etki” ve “kariyer boyu etki” olarak iki kategoride listelendi. Dünya genelinde 10.509.950 bilim insanının değerlendirmeye alındığı yıllık etki kategorisinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Aytaç Altan 20.104., Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Ali Narin 52.557., Kimya Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Türkan Kopaç 81.437., Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden Arş. Gör. Dr. Seçkin Karasu 160.628., Makine Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Bülent Ekmekçi 164.709., Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kara 185.928., Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinden (ARTMER) Öğr. Gör. Oğuz Özbek 206.341. sırada yer aldı. Kariyer boyu yıllık etki kategorisinde ise Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Aytaç Altan 183.837. sırada yer aldı.

2023 Elsevier BV metriklerinde elde edilen başarıyla ilgili konuşan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sıralamaya girme başarısı gösteren akademisyenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. ZBEÜ’nün uluslararası etki ve başarı sıralamalarında araştırma, geliştirme, eğitim ve finansal sürdürülebilirlik gibi alanlarda öncü üniversiteler arasına yerleştiğini ifade eden Rektör Özölçer, bu başarıyı sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.