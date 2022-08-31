30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Devlet Konservatuvarı akademik orkestrası tarafından “Kahramanlık Türküleri” konseri düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Devlet Konservatuvarı akademik orkestrası tarafından “Kahramanlık Türküleri” konseri düzenlendi.

Dün akşam saat 21.00’de başlayan ve yaklaşık bir saat süren 15 Temmuz Kampüsündeki konsere; Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç, Rektörü Özölçer’in eşi Seran Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından oluşan akademik orkestra tarafından seslendirilen türkü ve marşlar izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Yoğun bir katılımın olduğu konser toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.