Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, “1 Kitap 1 Kukla” destek kampanyası ile Malatya’daki gönüllü öğretmenler ve öğretmen adayları ile eğitim çadırı kuruyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, “1 Kitap 1 Kukla” destek kampanyası ile Malatya’daki gönüllü öğretmenler ve öğretmen adayları ile eğitim çadırı kuruyor.

Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Topluluğu ile Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu işbirliği ile başlatılan kampanyada gönüllü öğretmenler ile birlikte kurulan eğitim çadırlarında çocuklar kitap ve kuklalarla buluşuyor.

Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Topluluğu başkanı Betül Peker, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü öğrencisi Mehmet Şahin ve Malatya’da okul öncesi öğretmenliği ve idareciliği yapan mezun öğrenci Ercan Tercan’ın, yaşanan depremin ardından, Malatya Valiliği ile görüşerek gönüllü öğretmen olmak istemeleri ile hayata geçen kampanya dahilinde 200’ün üzerinde resimli hikaye kitabı ve kukla Ereğli Eğitim Fakültesi’ne ulaştırıldı.

Başlatılan kampanyada, depremden etkilenen çocukların sözel olarak ifade edemedikleri, korku, kaygı, endişe, hayal kırıklığı, özlem, öfke gibi duygularını kuklalar aracılığıyla dışa vurmaları amaçlandı. Gönüllüler ve destekçilerden resimli hikaye kitapları ve hikayelerdeki karakterlerle uyumlu kuklalar bağışlanmaları bekleniyor.