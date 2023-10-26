Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (ZBEÜ) Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı etkinlikleri çerçevesinde “Yükselen Cumhuriyetin Enerji Merkezi: Zonguldak” adlı konferans gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı etkinlikleri devam ediyor. Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu’nda “Yükselen Cumhuriyetin Enerji Merkezi: Zonguldak” adlı konferans yapıldı. Konferansa, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yücel Namal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Filyos Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aykut Şarkgüneşi, ‘Yükselen Cumhuriyetin Enerji Merkezi: Zonguldak’ adlı konferans verdi.

Şarkgüneşi, Filyos Vadisi Projesi ile birlikte Zonguldak’ın enerji alanında önemine değinerek, “2012 yılında Filyos’da 597 hektar büyüklüğündeki alan endüstri bölgesi ilan edilmiş, 2016 yılında Filyos Limanının inşasına başlanmış ve nihayet 2020 yılında Tuna-1 kuyusunda doğalgaz keşfedilmiştir. Bu tarihten itibaren 710 milyar metreküp (Yaklaşık 1 Trilyon USD) doğalgazın keşfi gerçekleştirildi ve 2023 yılında gaz karaya ulaştırılarak doğalgaz kullanımının ilk fazına geçilmiş oldu. Bu aşamada günlük gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 7si çıkarılabilirken ikinci faz ile bu oranın yüzde 25’lere çıkması beklenmektedir. Ayrıca yeni gaz arama faaliyetleri devam etmekte ve bölgenin lojistik üssü olma yönündeki yatırımlar da devam etmektedir” dedi.

Rektör Özölçer’in, Şarkgüneşi’ne teşekkür belgesi takdimiyle etkinlik sona erdi.