ZBEÜ Mühendislik Fakültesi tarafından “Yapay Zekânın Geleceği” konulu panel gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Oğuz Kızılçay’ın birlikte yürütücüsü olduğu TÜ BİTAK 2221 Programı çerçevesinde ZBEÜ’de bulunan Prof. Dr. Dante Barone “Yapay Zekânın Geleceği” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Mühendislik Fakültesi tarafından Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonunda düzenlenen panelde konuk bilim insanı mevcut çalışmalarıyla birlikte, üniversiteler arası işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik düşünce ve önerilerini paylaştı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Aydın’ın yanısıra farklı disiplinlerden akademik personelin de katıldığı panel, Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin yoğun ilgisi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.