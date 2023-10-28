ZBEÜ’de Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında ‘Uluslararası Karaelmas Sanat Çalıştayı ve Paneli’ yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik, Farabi Kampüsünde bulunan Sanat Galerisinde yurtiçi ve yurtdışından etkinliğe katılan sanatçıların eserlerinden oluşan serginin gezilmesiyle başladı. Ardından Prof. Dr. Arif Amirov Konferans salonunda panelin açılış töreni gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, GSF Dekanı Prof. Dr. Şemseddin Dağlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemseddin Dağlı, Cumhuriyetin 100.Yılı dolaysıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirmenin gurunu yaşadıklarını belirterek, “Sanatın evrenselliğini cumhuriyetin ışığında sergileme imkânı bulmanın heyecanını yaşıyoruz. Etkinliğimiz kapsamında 18 ülkeden 55 sanatçıyı Zonguldak ve Üniversitemizde Cumhuriyetimizin 100. Yılında bir araya getirmemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından kürsüye çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin her zaman başarılı işlere imza attığına vurgu yaptı. Açılışta konuşan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, etkinliğin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına dikkat çeken ve ülkenin kültürel, toplumsal ve sanatsal gelişimini yansıttığını belirterek, “ Bu etkinliğin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına adanmış bu özel yılda, sanatın bu evrensel bağlantısını daha fazla keşfetmek ve kutlamak için mükemmel bir platform sağladığına inanıyoruz. Üniversitemiz, bilim, sanat ve kültürün gelişimini desteklemek ve sanatçıları teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinliklere ve projelere ev sahipliği yapmaktadır. Sanatın toplumun her kesimine ulaşabilmesi için çeşitli sanatsal etkinlikler düzenlenirken, genç yeteneklerin keşfi ve desteklenmesi de önceliklerimiz arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Sponsorlara plaket, katılımcılara teşekkür belgesi takdimiyle devam eden etkinlik, “21. Yüzyılda Globalleşen Dünyada Sanat Ve Kültür Etkileşimleri” adlı panelin ardından sona erdi.