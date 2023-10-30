Doç. Dr. Yücel Namal’ın Editörlüğünde “Millî Mücadele’den 21. Yüzyıla Türkiye Cumhuriyeti” kitabı yayımlandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yücel Namal’ın editörlüğünü üstlendiği, “Millî Mücadele’den 21. Yüzyıla Türkiye Cumhuriyeti” isimli kitap yayımlandı.
Bugüne kadar farklı alanlarda birçok yayını okuyucularıyla buluşturan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kitabın yazarları arasında Prof. Dr. Kenan Ziya Taş, Prof. Dr. Nuray Özdemir, Prof. Dr. Salim Gökçen, Prof. Dr. Yenal Ünal, Doç. Dr. F. Gülden Ekmen, Doç. Dr. Fahri Kılıç, Doç. Dr. Fatih Uçar, Doç. Dr. Fatma Çalık Orhun, Doç. Dr. Gürbüz Aslan, Doç. Dr. Yücel Namal, Arş. Gör. Dr. Tevfik Orkun Develi, Öğr. Gör. Dr. Melek Toparlak Şahin yer aldı.
Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitimin millileştirilmesi, Cumhuriyet Döneminde kadınların siyasal yaşama katılımı, Bartın’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Zonguldak ve Ecevit adı üzerine arşiv belgeleri üzerinden değerlendirmeler gibi çeşitli konuları içeren kitap hakkında Doç. Dr. Namal: “Birçok akademisyenin emeğiyle hazırlanan eser, Cumhuriyetimizin 100. Yılına armağan olsun” açıklamasında bulundu.