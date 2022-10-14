Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 30. yıl etkinlikleri doğrultusunda Resim Bölümü mezunlarının eserlerinden oluşan “Mezunlar Sergisi” düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 30. yıl etkinlikleri doğrultusunda Resim Bölümü mezunlarının eserlerinden oluşan “Mezunlar Sergisi” düzenlendi.

Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi Sergi alanında ilki gerçekleştirilen sergiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir, akademik- idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

29 mezun öğrencinin yağlı boya resim çalışmalarının yanı sıra fotoğraf, enstelasyon, heykel ve seramik gibi çok çeşitli teknikle ürettikleri çalışmaların yer aldığı sergi 17 Ekim Pazartesi gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.