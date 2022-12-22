Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, 749. Vuslat yıl dönümünde konferans ve ney dinletisi ile anıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, 749. Vuslat yıl dönümünde konferans ve ney dinletisi ile anıldı.

Frabi Kampüsündeki Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte Arş. Gör. Ömer Sami Uzuner konuşmacı olarak yer alırken, Arş. Gör. Dr. Metin Gündoğdu ney, Öğretmen Çağdaş İnal ise kanun dinletisi sundu.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Özölçer, bugünkü etkinliğin Sarıkamış Harekâtının da yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle Sarıkamış’ta şehit düşen ecdadı anarak sözlerine başladı. Mevlânâ’nın 13. yüzyılda sunduğu öğretileriyle hala tüm dünyaya örnek bir İslam Alimi olduğunu ifade eden Rektör Özölçer, Mevlânâ’nın yüzyıllar boyunca sevginin ve eşitliğin adeta bir simgesi haline geldiğini hatırlattı. Öğütlerine belki de en çok içinde bulunulan yüzyılda ihtiyaç duyulduğunu belirten Rektör Özölçer, Mevlânâ’yı anmak ve hatırlamakla birlikte asıl önemli olan şeyin öğretilerini hayatta uygulayabilmek olduğunun altını çizdi.

Mevlânâ’nın 66 yıllık hayatı boyunca herkese örnek olduğunu dile getiren Rektör Özölçer, konuşmasını ulvi bir kişilik olarak tanımladığı Mevlânâ’nın ’Sen, anılması güzel bir söz ol. Çünkü insan, kendisi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir’ sözüyle tamamladı.

’İnsan ebediyete doğru yol alan bir varlık’

Etkinlikte konuşan Arş. Gör. Ömer Sami Uzuner Mevlânâ’ya göre insanın ebediyete doğru yol alan bir varlık olduğunu ve bu yolculuğun sonunda varacağı yerin Şeb-i Aruz olarak bilindiğini ifade etti. Hakk’a kavuşma anının vuslat olarak adlandırıldığını belirten Uzuner, bu nedenle vuslatı hüzünlenerek değil kutlayarak anmak gerektiğini sözlerine ekledi. Uzuner konuşmasının sonunda Mevlânâ’nın herkese kucak açan bir alim olduğunu ve "gel ne olursan ol yine gel" anlayışının tüm öğretilerinin merkezinde yer aldığını hatırlattı.