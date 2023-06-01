ZBEÜ Devrek kampüsünde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yasal Düzenlemeler’ başlıklı söyleşi düzenlendi.
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna farkındalık kazandırmak amacıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Devrek kampüsü organizasyonunda ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yasal Düzenlemeler’ başlıklı çevrimiçi söyleşi gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fulya Kurtuluş Aydın’ın üstlendiği söyleşiye, Zonguldak Barosuna kayıtlı Avukat Beyza Nur Özmekik konuşmacı olarak katıldı.
6284 sayılı kanun kapsamında şiddet önleme ve izleme merkezleri, koruma tedbir kararları ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verilen etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.