12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde kutlama töreni düzenlendi.

Şebnem Kargı Konferans Salonunda yapılan etkinliğe ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akyüz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sibel Koçak, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Yıldız, Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Vildan Kalkan Akyüz, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından deprem bölgesinde görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi. Programın açılışında konuşan, Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin, annelik ve hemşirelik kavramlarının benzerliğini vurguladı. Pişkin, daha sonra deprem bölgesinde yaşadığı tecrübelerini ve deprem bölgesinde görev alan sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını anlattı. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Uzman Hemşire Vildan Kalkan Akyüz ise hemşireliğin sağlık hizmetlerinin sunumundaki önemine vurgu yaparak, hemşirelerin, halkın ve sağlık hizmetleri sunumunu ve finansmanını etkileyen kararları veren herkesin gözünde daha görünür hale gelmesi gerektiğini belirtti.

‘Sağlık çalışanlarımızın kıymetini her daim hatırda tutmalıyız’

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, hemşirelerin, hastaları için var gücüyle çalıştıklarını belirterek, “Nüfus artışı ve çağın getirdiği koşullara bağlı olarak, ilerleyen zaman içinde yeni hastalıkların ortaya çıkması ve Covid-19 sürecinde gördüğümüz gibi sağlık alanına dair zorlu süreçlerin kendini göstermesi, hem hemşirelerimizin hem de diğer sağlık personellerimizin taşıdığı önemi giderek artan şekilde bizlere hatırlatmaktadır. Ancak mühim olan sağlık neferlerimizin kıymetini karşılaştığımız olumsuzluklar neticesinde hatırlamamız değil, onların bireysel ve toplumsal sağlığın korunması ve geliştirilmesinde ne denli önem taşıdığını her daim hatırda tutmamız ve buna uygun şekilde de davranmamızdır” dedi.

Hemşireliğin insan sevgisiyle dolu, şefkatle ve sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu hatırlatan Rektör Özölçer, sözlerini şöyle tamamladı: “Kimi zaman bin bir zorlukla hastanelere ulaşmayı başarabilen, belki de o gün cebindeki son parasıyla sağlık merkezine ulaşan hastalara bu olasılıkları göz önünde bulundurarak muamele etmek son derece önemlidir, benim de hassasiyet gösterdiğim bir konudur. Bu konuda yüksek duyarlılık gösterdiğine inandığım siz değerli sağlık personellerimize ortaya koyduğu emekten, sabır ve anlayıştan ötürü sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sabrın ve sevginin timsali konumunda olan ve yurdun dört bir yanında her türlü zorluğa rağmen sonsuz sabır ve özveriyle mesleğini icra eden siz değerli hemşirelerimize, verdiğiniz emeklerden ve göstermiş olduğunuz fedakârlıklardan dolayı tekrar şükranlarımı sunuyor, tüm hemşirelerimizin ‘Hemşireler Haftasını’ en içten dileklerimle kutluyorum.”

Konuşmaların ardından meslekte 20 yılını dolduran hemşirelere plaket takdim edildi.

Program öğleden sonra sempozyumla devam etti.