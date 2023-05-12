Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Engellere ilişkin farkındalığın ve engelsiz bir dünyanın oluşturulması çerçevesinde Zonguldak Valiliği, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Üniversitenin de paydaş olduğu Engelliler Haftası programının birinci gününde Zonguldak Gençlik Merkezinde ‘Engelsiz Spor ve Sanat’ etkinliği düzenlendi.

İki gün önce gerçekleşen etkinlikte ZBEÜ Devlet Konservatuvarının katkı sunduğu ve Arş. Gör Can Şahin ve Çalgı Yapım Bölümü Yaylı Çalgılar Yapımı Ana Sanat Dalı öğrencilerden Kerem Yüksel’in yer aldığı müzik dinletisine katılımcılar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

‘Erken dönem dil becerilerinin ayrıntılı değerlendirilmesi gerekir’

Etkinler çerçevesinde dün de Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünce çevrimiçi panel düzenlendi. Moderatörlüğünü ZBEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Necla Işıkdoğan Uğurlu’nun yaptığı panelde konuşan Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, özel gereksinimli çocuklar için erken dönem dil becerilerinin ayrıntılı değerlendirilmesi ve müdahale programlarında alıcı- ifade edici dil becerilerinin ve sözcük dağarcığının yoğun olarak desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Akmeşe, çocukların akademik yaşamı için temel oluşturan erken okuryazarlık becerilerinin okul öncesi yıllarda desteklenmesinin önemli olduğunu da söyledi. Panelde, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Nilay Kayhan ‘Özel Eğitim Politikaları ve Hak Temelli Eğitim Uygulamaları’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, ulusal politikalar ve uluslararası taraf olunan yasal düzenlemelere değinen Kayhan, eğitimin hak temelli, erişilebilir, akademik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımı benimsenerek sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. Özel eğitim hizmetlerinde kapsayıcı politikaların gerek program gerekse personel istihdamı anlamında bireyi temel alarak hazırlanması gerektiğini dile getiren Kayhan, izleme değerlendirme çalışmalarına yer verilerek etkili öğretim süreçlerinin sağlanmasının önemini vurguladı.

Etkili öğretim uygulamalarına ilişkin örnekler de paylaşan Kayhan, öğretimsel uyarlamalar ve programların öğrenci için işlevsel amaçları içerecek şekilde ve eğitim öğretim sürecinde tam katılımını sağlamasına yönelik olarak hazırlanmasının önemini belirtti.

60’ın üzerinde kişinin katıldığı panel, soru cevap bölümü ile sona erdi.