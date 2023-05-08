Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından ‘Dış Paydaş Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Eyüp Yılmaz başkanlığında bugün saat 14.00’da, Tahir Karauğuz Konferans Salonunda, yapılan toplantıya dış paydaş temsilcileri, kamu temsilcileri ve idari birim temsilcileri katıldı. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Birim Kalite Komisyonu çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yılmaz, Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığının çalışmaları ve hedeflerinin sağlanmasında dış paydaşların katkısının olduğunu vurguladı.

Toplantıda üniversite kalite politikası çerçevesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının üstlendiği misyon, görev ve sorumluluklar ile geleceğe yönelik proje ve hedeflerinden bahsedildi. Yaklaşık 1 saat süren toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından son buldu.