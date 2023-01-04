Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Komisyonu yıllık dış paydaş değerlendirme ve istişare toplantısı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Komisyonu yıllık dış paydaş değerlendirme ve istişare toplantısı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlendi.

Toplantıya Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Belediyesi Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, dış paydaş temsilcileri ve akademik- idari personel katıldı.

Rektör Özölçer’in açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, birimlerin kalite temsilcileriyle dış paydaşları bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunulmasını amaçladı. Açılış konuşmasında Üniversitenin kalite odaklı büyümesini kararlılıkla sürdürdüğünü aktaran Özölçer, kurumun tüm süreç ve işleyişte dış paydaşların katılımına önem verdiklerini belirtti.

‘Üniversitemiz Kalite Güvencesi Alanında İyi Bir Noktada’

Üniversitenin kaliteli eğitim, topluma hizmet ve uluslararasılaşma konularına verdiği öneme dikkat çeken Rektör Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Türkiye’de kalite güvencesi alanında, aralarında oldukça büyük ve köklü üniversitelerin de olduğu birçok yükseköğretim kurumundan daha iyi bir noktada olduğuna dikkat çekti.

Paydaşların iş birliği ve katkılarının son derece önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Rektör Özölçer, göreve başladıkları 2022 yılının Nisan ayından bu yana paydaşların desteği ile çok değerli ve önemli projelere imza atıldığını dile getirdi. Özölçer, ayrıca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak tüm paydaşlara bilimsel açıdan her zaman destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından Rektör Özölçer, üniversitenin tarihçesi, fiziki durumu ve faaliyetleri hakkında çeşitli bilgilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, idari ve akademik personel sayısı, bölüm ve programların faaliyetleri, uluslararasılaşma süreci, sektör işbirlikleri ve kalite sürecine ilişkin faaliyetler hakkında bilgiler yer aldı.

2023 yılından itibaren hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili de konuşan Özölçer, bunların arasında Üniversite Hastanesi bünyesinde ilik nakli merkezinin kurulması projesini gösterdi. Üniversitenin araştırma geliştirme ve bilimsel faaliyetlerde bulunması kadar toplumsal katkı faaliyetlerine de odaklanması gerektiğini dile getiren Özölçer, 2023 yılından itibaren topluma hizmet faaliyetlerinde de artışı hedeflediklerini belirtti.

Dış paydaşların görüş ve önerileriyle ile devam eden etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.