Zonguldak Bülent Ecevit Üniversietis’nde ‘Zonguldak’taki Depremzedelere Yönelik Yol Haritası Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

ZBEÜ İnsan ve Toplum Fakültesi ile Zonguldak Belediyesi işbirliğinde, bugün Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda gerçekleşen çalıştaya Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Armağan Gürgenç, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Selçuk Yılmaz, İnsan ve Toplum Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş, kamu kurumu yetkilileri ve akademik personel katıldı.

‘Üniversite olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam ediyoruz’

Çalıştayın açılışında konuşan Dekan Geniş, söz konusu etkinliğin amacını depremzedelere ve afet yönetimine dair güncel sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi olarak açıkladı. Çalıştayın verimli olması temennisinde bulunan Melih Geniş, “depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Üniversitemiz depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesiyle yakın irtibattaydı. Bu süreçte Üniversite olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ettik. Gerek deprem bölgesine gerekse şehrimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımıza imkanlarımız dahilinde her türlü yardımı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

‘Çalıştay bundan sonraki faaliyetlere ışık tutacak’

Ardından kürsüye çıkan Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek, Valilik bünyesinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Deprem bölgesine ayni ve nakdi yardım sürecinin devam ettiğini ifade eden Subaşı, son resmi kayıtlara göre Zonguldak’ta, KYK yurtları, kamu misafirhaleri ve evlere yerleştiren yaklaşık 6 bin 500 depremzede olduğunu söyledi. Subaşı, Zonguldak’ta misafir edilen depremzedelere karşı empati kurarak hassas davranılması gerektiğine dikkat çekti. Subaşı yapılan çalıştayın bundan sonraki faaliyetlere ışık tutması bakımdan değerli olduğunu belirtti. Vali Yardımcısı Turgut Subaşı’ndan sonra kürsüye çıkan, Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Armağan Gürgenç, belediyenin deprem bölgesine yaptığı faaliyetler hakkında konuştu. Gürgenç, “Üniversitemizin bilgi birikiminden ve deneyiminden yararlanarak bundan sonraki süreçte daha sağlıklı adımlar atabilmek adına böyle bir çalıştayın önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın birinci oturumu ZBEÜ İnsan ve Toplum Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erdem Dirimeşe moderatörlüğünde başladı.

Oturumda Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Yasemin Yeşilyaprak, ‘Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkileri’, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Engin Fırat ‘Deprem ve Sosyal Hizmet’, Uzman Psikolog Simay Karaman ‘Deprem Sonrası Psikolojimiz’ ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Yonca Zuhal Odabaşı ‘Afet Sosyolojisi’ başlıklı sunum yaptı.

‘Afet dönemlerinde iletişim önemli’

Birinci oturumun kapanış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, afet dönemlerinde en önemli problemlerden birinin iletişim ile ilgili yaşandığına dikkat çekti. Kriz iletişiminin önemine vurgu yapan Kutoğlu, bu dönemlerde kamuoyunu aydınlatırken iletişim karmaşasına mahal vermemek için iletişim uzmanları ile birlikte hareket etmenin önemine değindi.

Çalıştayın ikinci ve üçüncü oturumlarında kamu kurum temsilcileri bilgi paylaşımında bulundu.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı, depremzedelere yönelik yol haritasının belirlenmesinin ardından son buldu.