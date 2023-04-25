Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Anaokulu’da ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ etkinlikleri düzenlendi.

Diş Hekimliği Fakültesinde düzenlenen etkinliğe Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Cezmi Yalınkılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Başhekim Prof. Dr. Murat Koçak ve akademik personel katıldı.

Diş Hekimliği fakültesinde gerçekleşen 23 Nisan etkinliğinde fakülteye muayene olmaya gelen çocukların çizdiği resimlerden oluşan serginin açılışı yapıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Tutulmaz, Rektör Özölçer ve protokol üyeleri sergi alanını gezerek çizilen resimleri inceledi. Ardından Pedodonti biriminde tedavi gören çocukların yanına giden Vali Tutulmaz ve Rektör Özölçer, çocukların bayramını kutlayarak aileleriyle sohbet etti.

‘Deprem felaketi nedeniyle 23 Nisan’ı buruk bir sevinçle kutluyoruz’

Üniversitede 23 Nisan vesilesiyle düzenlenen ikinci etkinlik Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Anaokulunda gerçekleşti. Diş Hekimliği Fakültesindeki etkinliğin ardından Vali Mustafa Tutulmaz ile birlikte yine aynı kampüste bulunan anaokuluna hareket eden Rektör Özölçer, Vali Tutulmaz’a anaokulu binasını gezdirdikten sonra buradaki 23 Nisan kutlama etkinliğine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Anaokulu birim sorumlusu Öğretim Görevlisi Yasemin Cengiz Demir, 23 Nisan’ın önemine değinerek, bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bugünü buruk bir sevinçle kutladıklarını dile getirdi.

Ardından kürsüye çıkan Rektör Özölçer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bugünün dünyada eşi bulunmayan bir bayram olduğunu ifade etti. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden çocuklara rahmet, ailelerine ise baş sağlığı dileyen Rektörü Özölçer, benzer bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisiyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Tutulmaz ile birlikte anaokulu bahçesindeki stantları gezen Rektör Özölçer çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Etkinlik kapsamında aileleriyle birlikte, koşu, kaşıkla pinpon topu taşıma, çuval vb. oyunlar oynayarak keyifli bir gün geçiren minikler, anaokulu personeli eşliğinde de resim ve yüz boyama etkinliklerine katıldı.

Birimlerde öğleden sonra başlayan 23 Nisan etkinlikleri yaklaşık 2 saat sürdü.