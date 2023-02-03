Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde akademisyenlere yönelik Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve hesaplanması eğitimi verildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde akademisyenlere yönelik Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve hesaplanması eğitimi verildi.

Tahir Karauğuz Konferans Salonunda Ereğli Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yücel Ertem tarafından verilen eğitime, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, fakülte, yüksekokul, konservatuarı yöneticileri olan Dekan, Dekan Yardımcıları, Müdür ve Müdür yardımcıları ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Üniversitenin kalite süreçlerinin sürekli gelişimine yönelik olarak düzenlenen seminerde; AKTS hakkında verilen bilgilendirmeler yanında öğrenme çıktıları ve program yeterlilikleri çerçevesinde sistem hakkında gü ncel bilgiler paylaşıldı. AKTS hesaplamasına yönelik olarak uygulamalı örnekler eşliğinde, hesaplanan kredilerin doğrulanması için yapılacak anket çalışmaları üzerine de bilgiler verildi.

Yaklaşık iki saat süren eğitim semineri, akademisyenlerin sorularının cevaplamasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun Doç. Dr. Hasan Yücel Ertem’e teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.