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Mühendis adayları ve akademisyenlerin katıldığı seminerin moderatörlüğünü ZBEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kara üstlendi. Seminerde, Ericsson Türkiye’den Ferhat Karakoç “5G Security”, Ömer Faruk Tuna “Artificial Intelligence” , Sultan Ertaş “Machine Learning and Artificial Intelligence”, Alper Tunaboylu “Application Development” ve Aykal Gümüş “Internet of Things” konulu sunum gerçekleştirdi. 100’ün üzerinde katılımcının yer aldığı seminer, ileride yapılabilecek ortak araştırma ve proje faaliyetleriyle, olası işbirliği protokolleri üzerinde fikir alışverişinde bulunulmasının ardından son buldu.

Ericsson Türkiye ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü işbirliği kapsamında çevrimiçi "5G ve Yapay Zekâ" semineri düzenlendi.

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