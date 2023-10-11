Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Vakfı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yemek ücretini karşılamak amacıyla ‘Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Hedef 2023 Yemek Bursu’ sloganıyla bağış kampanyası başlattı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ZBEÜ Vakfı ihtiyaç sahibi öğrencilerin bir yıllık yemek ücretini karşılamak amacıyla bağış kampanyası başlattı. Geçen yıl 50 öğrenciye nakdi, 250 öğrenciye yemek, 140 öğrenciye de çeşitli yardımlar olmak üzere toplamda 440 öğrenciye burs imkânı sağlayan ZBEÜ Vakfı, bu yıl ise “Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Hedef 2023 Yemek Bursu” sloganıyla daha fazla sayıda öğrenciye burs vermeyi hedefliyor. ZBEÜ’ye bu yıl kayıt yaptıran 9 bin 747 öğrenci ile toplam öğrenci sayısı 35 bin 166’ya ulaştı.

Bir öğrenci için 1 yıllık yemek bursu bedeli 3 bin 360 TL olarak belirlendi. Yapılan açıklamada ise "Bağış kampanyasına katılarak siz de ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olabilirsiniz. Her bağış, bir öğrencinin daha iyi eğitim almasına ve geleceğe umutla bakmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.