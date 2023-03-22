TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022 yılı 2. döneminin bu hafta açıklanan sonuçlarına göre üniversitE 189 üniversite arasında 17. sırada yer aldı.

Açıklanan sonuçlara göre üniversite 11 biriminden yapılan 155 başvuru ile 189 üniversite arasından 12. sırada yer alırken bu başvuruların 67’si desteklenmeye hak kazandı. 25 programdan yapılan proje başvuru sayısının desteklenmesiyle ilgili genel başarı oranı ise yüzde 43 olarak belirlendi. TÜBİTAK 2209-A Proje Programı hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgi veren ve başvuru sürecinde yardımcı olan Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi, 2209-A Programı 2023 yılı 1. Dönem başvurularının 25 Nisan - 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

Birim ayrıca yeni dönem başvuruları ve program hakkında ayrıntılı bilgi vermek ve daha önce programdan destek almış olan öğrencilerin tecrübelerini paylaşmasını sağlamak amacıyla 23 Mart Perşembe günü 14:00’da zoom üzerinden etkinlik gerçekleştirileceğini duyurdu.