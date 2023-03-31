Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 8’incisi düzenlenen yarışmalarda ZBEÜ Teknoloji takımlarından ZBEÜ OVAT, İSA REVO, Grizu 263 ve B-Dispate final yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi teknoloji takımlarından ZBEÜ OVAT ve İSA REVO, TEKNOFEST Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışması’nın Ön Tasarım Raporu (ÖTR) aşaması ve Kritik Tasarım Raporu (KTR) aşamasını başarıyla geçti. Baraj puanı 63 olan Kritik Tasarım Raporu aşamasında ZBEÜ OVAT 85.5 puan, İSA REVO takımı ise 74.5 puan aldı. Araç Test Videoları aşaması da başarıyla tamamlandığı takdirde takımlar yarışmada finale kalacak.

Türksat Model Uydu Yarışması kategorisinde ise B-Dispate ve Grizu263 uzay takımları Design Review Rapor (DR) aşamasını 100 tam puan başarısıyla tamamladı. Takımlar, Qualification Raporu (QR) aşamasına geçiş yaparak finalist olmaya bir adım daha yaklaştı. Bu hafta gerçekleştirilecek olan QR aşamasının sonucuna bağlı olarak takımların finalist olma durumu netlik kazanacak.