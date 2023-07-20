ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Atilla Barutçu’nun yürütücüsü olduğu “Türkiye’de Erkeklerin Cinsiyet Eşitliğine Katılımını Hedefleyen STK Çalışmalarının Haritalandırılması, Değerlendirilmesi ve Toplumsal Etkilerinin Güçlendirilmesi” başlıklı proje TÜBİTAK’tan destek aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Atilla Barutçu’nun yürütücüsü olduğu 123K871 No.lu “Türkiye’de Erkeklerin Cinsiyet Eşitliğine Katılımını Hedefleyen STK Çalışmalarının Haritalandırılması, Değerlendirilmesi ve Toplumsal Etkilerinin Güçlendirilmesi” başlıklı proje TÜBİTAK ARDEB 3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

Proje kapsamında erkeklerin cinsiyet eşitliğine ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesine katılımını hedefleyen STK çalışmalarının haritalaması ve izlemesi yapılacak ve bu hedefi yeni gündem olarak belirleyen STK’lar ve diğer son kullanıcılar (akademisyenler, araştırmacılar, politika yapıcılar) için bir rehber hazırlanacak.