ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında BAP yönergesini görüşmek üzere senato toplantısı düzenlendi.

ZBEÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Yıldız ve senato üyeleri katıldı.

Toplantıda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu tarafından yeniden yapılandırılan ve Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme (BAP) komisyonu tarafından son düzenlemeleri yapılan yeni BAP Yönergesi senato üyelerine sunuldu. Yönergedeki düzenlemeler, yaklaşık 1 ay önce konuyla ilgili yapılan ön toplantıdan dünkü toplantıya kadar geçen süre zarfında üyelerden alınan dönütlere göre gerçekleştirildi.

‘İsteyen Herkes Başvurabilir’

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu tarafından sunulan yeni yönergenin, projelerin daha titiz şekilde hazırlanmasını ve proje başvuru sayılarının arttırılmasını hedeflediği açıklandı. Buna göre başvuru için herhangi bir akademik özel şartın aranmadığı ve öğrenciler de dahil olmak üzere herkesin BAP projesine başvurabileceği bildirildi. Toplantıda konuşan Rektör Özölçer, proje başvurularını teşvik etmek adına kurum olarak kapsamlı destek olanakları sunduklarını ve isteyen herkesin projeye başvurabileceğini söylerken, bunun kolay proje olarak algılanmaması gerektiğinin de altını çizdi. Başvurusu yapılan projelerin büyük bir titizlikle inceleneceğine dikkat çeken Özölçer, başka kurumlarla işbirliği içinde çalışarak diğer kurumlardan proje desteği alabilen proje sahiplerine de ZBEÜ BAP birimi tarafından belirli oranda destek sağlanabileceğini belirtti.

‘Bazı Başlıklar Sadece Üniversitemiz Yönergesinde Var’

Yeniden yapılandırılan yönerge hakkında açıklamada bulunan Rektör Yardımcısı Kutoğlu, yönerge düzenlenirken pek çok üniversitenin BAP yönergelerini de incelediklerini, fakat ZBEÜ’nün BAP Yönergesine başka hiçbir üniversitede olmayan yeni başlıklar eklediklerini dile getirdi. Örnek olarak Kariyer Başlangıç Destek Projesi ve Sanat Tasarım Projesi Destek türlerini gösteren Kutoğlu, bunlara ek olarak ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nde ücret karşılığı proje ve makale desteği sağlanabilmesi maddesinin kabul edildiğini açıkladı. Yönergeye ayrıca Eş Zamanlı İşbirliği Projeleri başlığı eklendi.

Toplantıda paylaşılan bir başka bilgi projesini tamamlayan araştırmacıların hemen başvuru yapabilmesini sağlamak amacıyla herhangi bir başvuru takviminin belirlenmediğine ilişkin oldu. Yeni yönergenin sunulmasının ardından senato üyelerinin önerileriyle devam eden toplantı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.