SCImago Institutions Rankings’te Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi son bir yılda Araştırma Performansında 25, Genel Performansta 17, Mühendislik alanında 26 basamak birden yükseldi.

Dünyanın önde gelen akademik değerlendirme kuruluşlarından SCImago Institutions Ranking 2023 yılı üniversitelere sıralamasına göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi son bir yılda Türk üniversiteleri arasında araştırma klasmanında 70’inci sıradan 45’inci sıraya, genel sıralamada ise 80’inci sıradan 63’üncü sıraya yükseldi. Alan Bazlı Sıralamalarda ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin Mühendislik Alanında 26 sıra birden yükselerek 47’ncilikten 21’inciliğe yükselmesi dikkat çeken diğer bir gelişme oldu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer konuyla ilgi yaptığı açıklamada “Göreve başladığımızdan itibaren 1 yıl gibi bir sürede SCImago sıralamasında böyle önemli bir sıçrama yapmamızda özveriyle çalışan tüm akademik ve idari personelimize teşekkürü bir borç biliyorum. Önümüzdeki yıllarda da aynı azim ve kararlılığımızı sürdürerek üniversitemizi hep birlikte daha yukarıya taşıyacağımızdan hiç kuşkum yok” dedi.

SCImago Index üniversiteleri araştırma performansı, girişimcilik ve sosyal etki olmak üzere 3 ana başlığa göre sıralıyor.