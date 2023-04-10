Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, TÖMER ile ortak proje ve çalışmaların ön toplantısını gerçekleştirmek için Üniversiteye gelen Kazak Amerikan Özgür Üniversitesi Pedagoji ve Psikoloji bölümü öğretim üyeleri Assem Nurlanova, Yedilbaveyave Gulzhan Bakytbekovna ve öğrencilerini makamında ağırladı.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne gelen Kazak Amerikan Özgür Üniversitesi Pedagoji ve Psikoloji bölümü öğretim üyeleri Assem Nurlanova ve Yedilbaveyave Gulzhan Bakytbekovna, ZBEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TÖMER) hazırladığı Türk Dili ve Kültürü Programına katıldı. Bir hafta boyunca Üniversite kampüsünü ve şehri gezen heyet, bu süreçte TÖMER Müdürü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nuray Karakaya ile iki üniversite arasında yapılacak ortak proje ve çalışmalar hakkında görüştü.

Olumlu geçen ikili görüşmeler sonrası Nurlanova ve ekibi, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Karakaya eşliğinde bugün Rektör Özölçer’i ziyaret etti. Misafirlerini makamında ağırlayan Rektör Özölçer, Nurlanova ve ekibiyle bir süre sohbet ederek kendi üniversitelerindeki faaliyetler hakkında bilgi aldı. Görüşmede ayrıca Nurlanova ve Karakaya tarafından, iki üniversite arasında yapılması planlanan anlaşma ile ilgili ayrıntılar aktarıldı.

Görüşmenin ardından Rektör Özölçer, Kazak Amerikan Özgür Üniversitesi Rektörü Aidar Mambetkaziev’e ulaştırılmak üzere ZBEÜ’nün Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinde hazırlanmış olan Devrek bastonu takdim etti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.