Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Engin Fırat’ın ‘Kadına Karşı Şiddet Uygulayan Erkeklere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamalarının Değerlendirmesi’ adlı doktora tezi övgüye değer görüldü.

Türkiye’de sosyal politika disiplinin öncülerinden eski Mülkiye Dekanı ve Çalışma Bakanı Prof. Dr. Cahit Talas’ın anısına 2012 yılından itibaren düzenlenen ‘Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’ bilimsel etkinliğinin 2022 yılı değerlendirme sonuçları belli oldu. Altı yıldır Mülkiyeliler Birliğinin çatısı altında düzenlenen ödüle bu yıl çok sayıda araştırmacı tez çalışmalarıyla başvurdu. Bunlardan doktora kategorisinde bir tez ‘Ödüle Değer’, üç tez ise ‘Övgüye Değer’ bulunurken, yüksek lisans kategorisinde de bir tez ‘Övgüye Değer’ görüldü.

Sosyal Politika Ödülü bilimsel etkinliği kapsamında Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Engin Fırat’ın ‘Kadına Karşı Şiddet Uygulayan Erkeklere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamalarının Değerlendirilmesi’ adlı tezi doktora kategorisinde ‘Övgüye Değer’ sıralamasında yer aldı.