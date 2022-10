Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Altan, 2022 yılı Emerald Literati ödüllerinde “Outstanding Paper” ödülü almaya hak kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Altan, 2022 yılı Emerald Literati ödüllerinde “Soldering & Surface Mount Technology” dergisinde yayınlanan “Detection of solder paste defects with an optimizationbased deep learning model using image processing techniques” başlıklı makalesiyle “Outstanding Paper” ödülüne layık görüldü.

Ödüle layık görülen çalışmasıyla ilgili açıklamada bulunan Altan, yapay zekâ temelli sınıflandırma modeli geliştirdiklerini ve bu modeli gömülü sistem üzerinde başarıyla test ettiklerini ifade etti. Söz konusu modelin günümüzde katma değeri yüksek teknolojik cihazların imalatında kullanılan, tek ve çok katmanlı baskılı devre kartlarındaki hataları en erken safhada tespit edebileceğini belirten Altan, geri dönüşümü mümkün olan kartlardaki hataların giderilmesi sayesinde de ciddi bir tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekti.

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Altan, geliştirilen model ile üretim maliyetinin en aza indirilmesi yanında ciddi bir zaman maliyeti sağlamayı da hedeflediklerini söyleyerek, çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürlerini sundu.

Çalışmaları toplamda 2185 atıf alan Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Altan’ın, ödüle layık görülen makalesi ise şimdiden 37 atıf aldı.