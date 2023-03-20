Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Muhittin Turan, Çanakkale Zaferi konulu konferans verdi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Muhittin Turan, Zonguldak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü münasebetiyle konferans verdi. Çanakkale Zaferi’nin tarihî ve edebî yönleri hakkında bilgiler veren Turan, konuşmasında bu zaferin bir varlık-yokluk mücadelesi olduğunun altını çizdi. Turan’ın ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün ve askerlerinin, millet ve vatan için yaptıkları fedakârlıklardan bu zaferi nasıl taçlandırdıklarından bahsettiği konferans dinleyicilerden yoğun ilgi gördü.

1 saat süren etkinlik Muhittin Turan’a teşekkür plaketi takdim edilmesiyle sona erdi.