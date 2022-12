Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen, “Modern Challanges of Inverse Problems ” konferansına davetli konuşmacı olarak katıldı.

Dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinden biri olan Sobolev Matematik Enstitüsü ve Novosibirsk Devlet Üniversitesi tarafından Rusya’da düzenlenen konferans 19-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti.

‘Ters Problemler Teorisinin Önemi’

Prof. Dr. Gölgeleyen konferansta uzaktan algılama ve tahribatsız değerlendirme problemlerinin matematiksel alt yapısını oluşturan ters problemler teorisi ile ilgili “Solvability Of An Integral Geometry Problem Arising In The Inverse Kinematic problem” başlıklı çalışmasını sundu. Günümüzde matematiğin en çok ilgi gören ve en stratejik alanlarından biri olan ‘ters problemler teorisi’ hakkındaki araştırma bilgilerini katılımcılarla paylaşan Gölgeleyen, teorinin başta yer altı kaynaklarının belirlenmesi, kanserli dokuların tespiti ve teknik tomografi olmak üzere bilim ve teknolojinin birçok alanında önem taşıdığını belirtti.