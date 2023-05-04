Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır, ZBEÜ’yü temsilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Güvenlik Forumuna katıldı.

2-3 Mayıs 2023 tarihleri arasında Beşiktaş’ta düzenlenen İstanbul Güvenlik Forumu’na (ISF) dünyanın farklı ülkelerinden siyasetçiler, politika yapıcılar, akademisyenler, gazeteciler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

“Güvenlik” kavramının tüm yönleriyle ele alındığı etkinlik Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşmaları ile başladı. Forumda ayrıca göç ve mülteci krizi, iklim krizi, terörizm gibi bölgesel sorunlar tartışılırken, dezenformasyonun demokrasiler için oluşturduğu tehdit ve çözüm önerileri konuşuldu.