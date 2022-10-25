Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak, öğretim görevlileri Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu ve Doç. Dr. Sadık Kılıç, Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) taziye ziyaretinde bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak, öğretim görevlileri Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu ve Doç. Dr. Sadık Kılıç, Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) taziye ziyaretinde bulundu.

ZBEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak, Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı öğretim görevlileri Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu ve Doç. Dr. Sadık Kılıç, GMİS’i ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Ziyarette, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ve Toplu Sözleşme Uzmanı Mustafa Sait Cinbir hazır bulundu. Prof. Dr. Çakmak, Doç. Dr. Kılıç ile Doç. Dr. Kesikoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 41 maden işçisi için Genel Başkan Yeşil ve yöneticilerine taziyelerini iletti.