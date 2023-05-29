ZBEÜ Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim elemanları, matematik seferberliği kapsamında öğretmenlere eğitim verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak amacıyla "Her Yerde Matematik" anlayışıyla Matematik seferberliği başlatılmıştı. Bu kapsamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği öğretim üyeleri tarafından Kdz. Ereğli’de görev yapan matematik, sınıf ve okul öncesi öğretmenlerine eğitim verildi.

Matematik seferberliğinde Prof. Dr. İlhan Karataş, Doç. Dr. Timur Koparan, Doç. Dr. Avni Yıldız, Doç. Dr. Sadiye Keleş, Doç. Dr. Mutlu Pişkin Tunç, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akıncı, Dr. Öğr. Üyesi Murat Genç, Arş. Gör. Dr. Nurbanu Yılmaz Tığlı ve Arş. Gör. Dr. Gülzade Karacı Yaşa görev alarak alanlarıyla ilgili eğitim verdi. Program kapsamında öğretmenlere Cebir Öğretimi, Matematiksel Akıl Yürütme, Problem Çözme, Oyunla Matematik Öğretimi, Matematiksel Modelleme Etkinlikleri, Orantısal Akıl Yürütme Etkinlikleri, GeoGebra 3D Etkinlik Oluşturma, Matematikte Görselllerin İşlevi ve Okul Öncesi Eğitimde Resimli Hikâye Kitaplarıyla Bütünleştirilmiş Matematik Etkinlikleri konularını kapsayan eğitimler verildi.

12 Mayısta başlayıp 26 Mayısta tamamlanan eğitime 108 Matematik öğretmeni, 190 Sınıf Öğretmeni ve 93 Okul Öncesi öğretmeni katıldı.